15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение The Sun о том, что Россия якобы вторгнется на Украину 16 февраля в 03:00 по московскому времени.

Мирослава Романенко, , 19:56 — REGNUM Россия якобы вторгнется на Украину 16 февраля в 03:00 по московскому времени. Об этом 15 февраля сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на разведданные, полученные из Соединенных Штатов Америки.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации американской разведки, «наиболее вероятным временем для приказа Путина» будет 3 часа ночи (1 час ночи по Гринвичу), сообщает издание.

Сначала, как считает разведка США, военные и правительственные центры управления и контроля Киева якобы подвергнутся удару с воздуха, а затем танки ВС РФ перейдут границу.

Военные США The U.S. Army

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Сообщение The Sun обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в телеграм-каналах VESTI и «Новое издание».

«Я переверну лист календаря, а там снова 15 февраля!!! Хит года!!! Олд скул из Англии!» — иронизирует Владимир С.

«Пора Байдену разработать зимнее и летнее «расписание электричек» (дат начала агрессии)», — отреагировал D 12.

«Сейчас приготовлю боевой попкорн и буду агрессивно смотреть», — шутит Сергей В.

«Главное, чтобы Запад сам себя не напугал, поверив в эту ими же раздутую бадягу…» — пишет Josef Dovid.

«Это получается, что депутатам Рады, свалившим за границу, и смысла нет возвращаться. Опасно!» — отреагировал Олег Т.

«Британцы молодцы, выдали на-гора около 100 дат нападения. Мы люди разные, разные вкусы и предпочтения. Можно выбрать любую дату согласно своим пожеланиям. В маркетинге они силачи, думают о людях», — пошутил Александр Л.

«Ростов едут «оккупировать», — смеется Николай П.

«По распорядку дня псковских десантников они займут Киев как раз после обеда и перед концертом Газманова. Потом будет салют и отбой», — не без сарказма добавил Sergey G.

«Теряюсь в выборе, что смотреть: Олимпиаду или вторжение?» — также не без юмора отреагировала Алена.

«Это что теперь, как в Новый год? Не спать?» — недоумевает АБ.

«На Украине нету идиотов защищать землю, которая продана, а также имущество олигархов. Мы все уедем за границу себе на старость деньги зарабатывать», — отметил один из участников обсуждения.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бедняги, спят и видят, как бы втянуть нас в войну друг с другом», — отреагировал Oleg.

«Война, на которую Россия так и не пришла», — смеется один из комментирующих.

«Россия не вторглась, так… [американцы] теперь провокацию мутят?» — задался вопросом egoriann.

«А если не вторгнется, то МИ-6 устроит провокацию от лица России?» — поинтересовалась Лара.

«В 23:00 можно начинать провожать старый год, старую власть!» — пишет НТС.

«Фух, наконец-то определенность наступает! Теперь хоть понятно, как день планировать», — пошутил Dum Mitru.

«Зеленскому уже нужно самим на себя напасть, чтоб хоть как-то оправдать весь этот бред», — ионизирует LV.

«В Британии тоже, что ли, психушки позакрывали?» — недоумевает Валерий.

«Путину сообщение перешлите, он интересовался точным временем начала войны», — не без иронии подытожил Максим К.

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