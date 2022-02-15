Москва, , 19:35 — REGNUM Дальнейшие действия России, касающиеся расположения российских войск, определятся и имеющимся планом, и реальной обстановкой, сообщил 15 февраля журналистам президент страны Владимир Путин по итогам встречи с германским канцлером Олафом Шольцем.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться — реальная обстановка? Пока никто, это зависит не только от нас».

Президент добавил, что Москва и дальше намерена действовать дипломатическим путём — чтобы удалось договориться «по вопросам, которые нами были поставлены».

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