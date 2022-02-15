Минск, 15 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. «Агрессивная политика Украины в отношении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также серьезная эскалация ситуации вооруженными силами Украины на Донбассе поставила на повестку дня вопрос о признании обеих республик», — сказано в распространённом 15 февраля заявлении белорусского республиканского общественного объединения «Гражданское согласие».

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

Белорусское НГО приветствовало «решение Госдумы о признании ЛДНР» по итогам рассмотрения посвящённого этому вопросу постановления российского парламента. «Учитывая, что Белоруссия строит с Россией Союзное государство, мы считаем, что наша республика должна действовать в фарватере своего главного союзника и стратегического партнера. Кроме того, провокационные действия Украины несут угрозу национальной безопасности самой Белоруссии», — сказано в документе.

Представители белорусской общественности констатировали: за прошедшие годы Украина не продвинулась в реализации «Минских соглашений», а существование ДНР и ЛНР в неопределённом статусе под постоянной угрозой агрессии со стороны официального Киева «не может продолжаться вечно». Поэтому белорусское «Гражданское согласие» не только приветствует решение Государственной Думы о признании народных республик Донбасса, но также «считает целесообразным рассмотрение аналогичной инициативы белорусскими парламентариями после того, как будут завершены необходимые процедуры непосредственно со стороны РФ».

«Однако уже сейчас можно и нужно начать процесс признания паспортов, дипломов, автомобильных номеров и водительских удостоверений, других документов, выдаваемых в ЛДНР. Необходимо приступить к заключению двусторонних договоров на республиканском и региональном уровне между Белоруссией и республиками Донбасса. Кроме того, необходимо прекратить любое преследование граждан Белоруссии, воевавших в Народной милиции ЛДНР или других силовых структурах Донбасса, а также исключить возможность выдачи граждан Украины и иных государств властям Украины по политическим мотивам», — сказано в документе белорусского общественного объединения.