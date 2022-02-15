Пекин, 15 февраля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Немецкие биатлонисты остались без медалей в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, как и в 2010 году, заняв четвёртое место после неудачного штрафного круга на последнем огневом рубеже. Об этом сообщает 15 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Wyoming National Guard Биатлон

Эрик Лессер, Роман Рис, Бенедикт Долль иФилипп Наврат хорошо держались в ходе эстафеты, но на последнем этапе немецкая команда провалилась. Ошибка Наврата на последнем огневом рубеже, включая штрафной круг, стоила немцам долгожданной медали.

По итогам квартет Немецкой ассоциации лыжного спорта отстал от олимпийского чемпиона Норвегии на 1:04,3 минуты. Серебро досталось Франции, бронза — сборной России.

«Вот есть эти три медали, а у нас теперь будет деревянная. Филипп сделал все возможное. Положение последнего бегуна не такое простое. В данной ситуации необходимо всегда помнить: вы выигрываете как команда и проигрываете как команда. Иного не дано», — прокомментировал выступление Долль.