Пекин, 15 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Сборная Германии по хоккею на Олимпийских играх в Пекине не смогла повторить успех Пхенчхана 2018 года. Немецкая команда выбывает из мужского хоккейного турнира на стадии плей-офф после унизительного поражения со счетом 4:0 от Словакии, передаёт 15 февраля немецкое издание Spiegel.

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Команда Тони Содерхольма вышла в раунд плей-офф в плохом настроении на фоне прошедшего накануне выступления против Соединённых Штатов, в котором сборная Германии проиграла со счётом 2:3.

Но надежды команды на выход в четвертьфинал против американцев были разрушены Словакией, которая вышла в отрыв со счетом 3:0 благодаря забитым шайбамЛибора Худачека(12'), Питера Чехларика (28') иМихала Кристофа (29').

Германия сплотилась, но Марек Гривик (58') решил их судьбу в третьем периоде четвёртой шайбой.

Напомним, четыре года назад в Пхенчхане стадия плей-офф оказалась трамплином для Германии. Тогда драматическая победа в дополнительное время над Швейцарией вывела немецкую сборную на путь к исторической серебряной медали.