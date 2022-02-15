Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора инициировало проверку по факту загрязнения реки Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сточными водами со строительной площадки. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Росприроднадзора Следы сточных вод на реке Охта

Местные жители направили жалобы в надзорную организацию на то, что со строительной площадки в Охту попадают сточный воды. Такие выбросы привели к загрязнению реки.

Во время оперативного выезда сотрудники Росприроднадзора установили, что во время работ по обустройству инженерных коммуникаций на берегу присутствуют следы сбрасывания со стройки стоков в снежную кромку реки, а затем и на замёрзшую поверхность. Такое правонарушение ведёт к административной ответственности и штрафу в размере до 300 тыс. рублей.

Надзорный орган установит все обстоятельства инцидента. Итоги проверок повлияют на вынесение процессуального решения.