Красногорск, , 17:36 — REGNUM Россия надеется на не до конца реализованный потенциал Минских соглашений. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин

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«Я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса. Но сделать так, как говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей Минских соглашений», — заявил Путин.

Путин выразил надежду, что западные партнёры окажут соответствующие влияние на Киев для достижения решения.