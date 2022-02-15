Красногорск, 15 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Контактной группе в рамках Минского процесса удалось достичь определённого прогресса. Об этом 15 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

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«Я считаю, что нормандский формат является самым важным в мирном урегулировании. И очень хорошо, что вчера господин Зеленский твёрдо заверил, что трёхсторонняя контактная группа в рамках Минского процесса зафиксирована, группа соберётся для обсуждения текста особого статуса Донбасса», — заявил Шольц.

«Это прогресс, это хороший знак. Я в этом смысле ободрил президента, что с нашей стороны мы обеспечим конструктивный мандат для того, чтобы в этом направлении был сделан прогресс», — указал он.