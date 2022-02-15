Красногорск, , 17:14 — REGNUM Россия не будет закрывать на то, как США и НАТО в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца — трансляция»

«Россия не может закрывать глаза на то, как Соединённые Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах», — заявил Путин.

Речь идёт об обязательствах «не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других».

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесённых нами проектов», — указал он.