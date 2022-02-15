Елизавета Коробова, 15 февраля 2022, 18:12 — REGNUM Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что страна столкнулась с мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 февраля в социальной сети Facebook.
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«Как тот мальчик, что шутил «Волки! Волки!» — пишет Мария Б.
Многие пользователи справедливо заметили, что украинские власти на протяжении многих лет постепенно сводили своё население с ума, постоянно пугая людей якобы нападением России.
«Сами народ запугали, а теперь свои же фейки остановить не могут. Забавно вышло», — отмечает Елена Д.
«Не, ну какая паника? Раздать деревянные автоматы населению, а сами чартерами за границу. Действительно, откуда же эта паника возникла?» — издевается Александр З.
Некоторые комментаторы отмечают, что в нагнетании этой самой паники участвуют западные средства массовой информации,
«Я так понял, что, по мнению СБУ, такие СМИ, как «Блумберг», «Си-Эн-Эн», «Дойче велле» и так далее, которые уже несколько месяцев круглосуточно истерически визжат о неизбежном нападении России на бывшую Украину, работают на Путина?» — задаётся вопросом Михаил Л.
«Закрыть все каналы депутатов и людей, которые сеют панику, слабо? Ах да, они же все провластные и действовали по команде Зеленского. Тогда надо срочно запретить Зеленского, который пугает свой народ войной», — указывает Андрей К.
Часть людей полагает, что украинское руководство подвело свою страну к пропасти и только оно и виновато в столь печальном положении дел.
«Вот это разворот на 180 градусов! Сами не ожидали результатов той каши, которую заварили по рецепту США? Ну, теперь расхлёбывайте», — обращается Сергей П.
«Когда вот это всё забаламутил клоун, каким местом он думал? А теперь горит у него это место от того, что все нормальные люди бегут с Украины. А он думал, что единым фронтом все эти люди встанут на защиту украинцев? Ага, сейчас! Сами придумали эту войну, сами и воюйте!» — указывает Линиза И.
Ряд пользователей указывает на то, что при необходимости западные кураторы Украины всё обставят таким образом, что никакой паники словно и не было.
«Украина не столкнулась, а поучаствовала и поддержала нагнетание агрессии и паники. А теперь пора собирать плоды этой деятельности и не терять надежду на снисхождение своих заокеанских хозяев, которые помогут поддержать упавший хвост», — пишет Ната Г.
Отдельные комментаторы убеждены, что попытка Зеленского удержаться в президентском кресле за счёт нагнетания истерии в обществе провалилась и теперь процессы работают против него самого.
«Политика американцев и Зеленского провалилась, и все отморозки, разграбив окончательно народ, теперь драпают из Украины. Скоро Зеленского и его команду отдадут под суд», — предрекает Геннадий Г.
Напомним, 14 февраля на сайте СБУ была опубликована информация, согласно которой страна столкнулась с мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.