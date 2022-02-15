Красногорск, 15 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин

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«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном состоянии», — заявил Путин.