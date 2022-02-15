Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Американский сериал «Позолоченный век» будет продлён на второй сезон. Информацию об этом приводит портал «Новости кино» 15 февраля.

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После успеха первого сезона проекта, вышедшего 24 января 2022 года на HBO, его продюсерами было принято решение о создании продолжения. Дата начала съёмок нового сезона держится в секрете.

Напомним, что «Позолоченный век» повествует о нью-йоркских миллионерах XIX века. Главные роли в сериале исполняют Синтия Никсон, Кристин Барански, Луиза Джейкобсон и Морган Спектор.