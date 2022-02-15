Курган, 15 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 137 человек, выписались по выздоровлению 1567. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1458 заражённый коронавирусом курганец, на 157 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 15 февраля выявлен 1301 случай заражения коронавирусом, выздоровели 53 215 человек, скончались 1093 пациент (на четыре человек больше, чем днём ранее).