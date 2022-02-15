Владимир, 15 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 282 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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15 февраля выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусом — на 252 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 114 тыс. 605 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 87 тыс. 126 пациентов, в том числе 389 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3169 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.