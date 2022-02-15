Москва, 15 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,62%, до 75,52 рубля. Евро теряет 1,21%, отступая до 85,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Спекулятивные забеги в рубле на фоне геополитических новостей продолжаются. Причем связь этих забегов с реальностью становится всё более вычурной.

Из огромного потока противоречивых новостей трейдеры, кажется, выхватывают лишь те, которые противоречат предшествующему движению и начинают их активно отыгрывать.

Сегодня, несмотря на то, что позиция России по вопросу возможного украинского вторжения на Донбасс остается неизменно твердой, а депутаты Госдумы даже обратились к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, что фактически, сделает именно Россию виновницей развала минских соглашений, белки-истерички на рынке с утра верят в мирный исход, активно покупая рублевые активы.

И всё лишь потому, что глава Минобороны Сергей Шойгу в разговоре с президентом РФ сообщил, что войска, принимавшие участие в учениях на территории Белоруссии по завершении учений начнут возвращаться в места постоянной дислокации.

Хотя никто и не утверждал ранее, что эти войска останутся на территории Белоруссии или атакуют Украину. В общем, сейчас на операциях с рублем можно в считанные часы нажить состояние или полностью разориться — рынок бросает из стороны в сторону.

Вероятно, это не последняя итерация, и на фоне приближения даты вторжения, объявленной США, а также ближе к завершению Олимпиады в Пекине ожидаются еще несколько сильных колебаний.

После этих событий рубль сможет начать нормальное восстановление», — полагает эксперт.

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