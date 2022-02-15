15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили требование Киева к России, чтобы та приняла участие во встрече стран, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Светлана Рыбина, , 18:13 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и требует от России принять в ней участие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пусть сначала за свою деятельность ответят и только потом просят, а не требуют. Киевские власти уже давно трибунал ожидает», — считает Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти пытаются напроситься к России на разговор, но до выполнения Минских соглашений такой возможности им предоставлять нельзя.

«Батюшки, дайте какую-нибудь микстуру от бреда уже! Это же за гранью здравого смысла. Придумывают разные поводы, лишь бы с Россией диалог наладить. Хватит. Натерпелись уже от вас. Сами решайте свои проблемы», — указывает Катюша Р.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев требует от России встречи, хотя ещё совсем недавно заявлял об агрессии и российских войсках, которые якобы оккупировали часть Украины.

«Так Россия же собирается «напасть»! Как же украинские власти будут с российскими встречаться? Крым, Донбасс и всё такое… насколько же жалкие они стали и непоследовательные», — заметила Елена С.

Часть людей полагает, что украинские власти решили откатить отношения с Россией до того состояния, в котором Киеву не приходилось пребывать в постоянном ожидании начала войны.

«Зеленский вдруг осознал, что Западу он больше неинтересен. Его никто не слышит, все принимают за него решения, только приказывают! Штаты уже всё решили и назначили дату провокации на 16 февраля. ЗЕ, сказали: фас!» — пишет Катерина К.

«Интересно, какая была бы реакция на Украине, если бы Россия отправила им аналогичный запрос о необычной активности военных сил Украины рядом с границей РФ. Ах да, такой запрос уже посылался, и на него у бандеровцев оказался классический ответ: «На своей территории что хочу, то и ворочу». Ну, так и мы что хотим, то и делаем близ украинских границ», — указала Наталья В.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае возобновления диалога между Москвой и Киевом украинские власти на следующий же день попытаются вставить нож в спину нашей стране.

«Вряд ли Кулеба вспомнит об этом запросе через пару недель. Когда всё уляжется, эти снова начнут провоцировать на войну», — уверен Алексей Н.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

«Ну, если человек не хочет жить по человечески, то его насильно не спасешь. Если государство не желает существовать, оно будет искать способы больше и больше гадить соседу, который сильней его в сотню раз. Пускай теперь имеют дело с последствиями своей недальновидной политики против России», — отмечает Игорь Б.

Нашлись и те, кто считает, что раз мы оказались на пороге войны, то стоит ещё раз попытаться найти общий язык.

«Хватит смеяться, ничего смешного, война может начаться, во что и как выльется — никто не знает! Живые люди живут там! Война — это самое страшное на свете! Убереги Бог!» — написала Эля М.

Напомним, 14 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter о том, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и требует от России принять в ней участие.