Москва, 15 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».

Mid.ru Сергей Лавров

«Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ», — сказал глава МИД РФ на брифинге.

По его словам, многие украинские политики и политологи разделают такие оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией. В свою очередь замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи подчеркнул, что власти Соединённого Королевства поддержат Украину, если Киев примет решение отказаться от членства в Североатлантическом альянсе.