Варшава, 15 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Польские государственные железные дороги (PKP Polskie Linie Kolejowe) объявили четыре тендера на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте компании.

makamuki0 Железнодорожные пути

Стоимость проектов составляет 4,6 миллиардов злотых (1,65 миллиардов евро). Речь идет, в частности, о модернизации участка в городе Катовице, о ремонте участка от курортного города Рабка-Здруй до города Новы-Сонч (на юге страны) и о ремонте участка от Белостока до Генюша.

«Это важные инвестиции, которые будут способствовать модернизации польских железных дорог, т. е. повышению эффективности движения и популяризации среди клиентов. Каждая из этих инвестиций учитывает модернизацию пассажирской инфраструктуры и увеличение скорости движения поездов», — говорится в сообщении.

Указано, что инвестиции в данные проекты будут частично финансироваться Европейским союзом, а также Польшей в рамках Национальной программы реконструкции.