Москва, 15 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Несмотря на все новые антирекорды по запасам газа в европейских ПХГ, контрагенты Газпрома не спешат наращивать закупки у российской компании, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

«И при этом объемы поступающего на европейский рынок сжиженного газа устанавливают новые рекорды, а цена на спотовом рынке относительно стабилизировалась и периодически даже опускается ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем с сертификацией «Северного потока — 2» европейцы не спешат, а поставки даже через польскую территорию не возобновляются.

Похоже, европейские партнеры твердо решили назло Газпрому отморозить уши, то есть предпочесть переплачивать за сжиженный газ, но не уступать требованиям Газпрома о заключении долгосрочных контрактов.

Вероятно, расчет европейцев делается на то, что ситуация 2021 года была следствием стечения обстоятельств, и в дальнейшем спотовые цены упадут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Заявили, что в европейских подземных газохранилищах осталось менее 10% от закачанного летом газа.

Читайте также: Ситуация с запасами газа в Европе остаётся тяжёлой