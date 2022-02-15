Москва, 15 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Для борьбы с ростом инфляции власти США могут использовать ядерную сделку с Ираном, санкции против Венесуэлы и штрафы, налагаемые на производителей чипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал ситуацию с ростом инфляции в западных странах.

Pixabay.com Инфляция

«Резкий рост процентных ставок может осложнить платежеспособность правительств и усилить волну личных банкротств, — сказал Ануреев. — В качестве примера полезно следить за ситуацией в Бразилии, у которой долг к ВВП 81% и процентная ставка повышена до 10,75%, с ожиданием девальвации валюты по сценарию Турции или выборочного дефолта по сценарию Аргентины в перспективе нескольких лет. США и странам Западной Европы пока удается удерживать низкие ставки, почти год обещая вот-вот немного эти ставки повысить, избегая бегства инвесторов из государственных облигаций с фактическими сильно отрицательными реальными процентными ставками».

Как пояснил Ануреев, американская история 1970-х годов показывает, что два года роста инфляции чередуются парой лет понижения инфляции и затем происходит следующий цикл повышения.

«Когда будет необходимо понизить инфляцию, США согласятся с очередной ядерной сделкой Ирана и могут ослабить санкции против Венесуэлы, чем спровоцируют рост предложения нефти и снижение ее мировых цен. США также достаточно управляют рынками других сырьевых товаров и могут наложить крупные штрафы на производителей чипов, чем также временно сбить инфляцию», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал о том, сможет ли американский бизнес адаптироваться к росту инфляции.