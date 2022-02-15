Париж, , 15:15 — REGNUM Пожарные во Франции возобновили поиски возможных жертв среди обломков сгоревших зданий в Сен-Лоран-де-ла-Саланк, передает BFM TV.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожарные обнаружили 8-го погибшего в развалинах второго этажа главного здания, затронутого пожаром в Сен-Лоран-де-ла-Саланк.

В ночь с 13 на 14 февраля 2022 года взрыв повредил несколько предприятий и квартир в городе.

Среди погибших есть младенец и двухлетний ребенок. Тяжелые ранения получил мужчина, который спрыгнул со второго этажа, спасаясь от огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Перпиньян во Франции прозвучал громкий взрыв, вызвавший пожар в небольших двухэтажных домах по обеим сторонам улицы.

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