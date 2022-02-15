Москва, 15 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия обнародует свою реакцию на ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, Збигневом Рау.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«А насчет опубликования (ответов России на реакцию США и НАТО по инициативам Москвы о гарантиях безопасности — ред.), там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — сказал он.

Также Лавров отметил, что у Москвы и Вашингтона имеется шанс на выработку неплохого пакетного результата по результатам диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время доверие между странами — участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на рекордно низком уровне.