Уфа, 15 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Выхода детской вакцины от COVID-19 и подтверждения всем требованиям безопасности ожидают в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в минздраве.

Вакцинация

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Жители поинтересовались, когда в республику поступит новая партия детской вакцины «Спутник М».

«Да, вопрос актуальный. Последний раз мы общались на эту тему с Минздравом РФ в понедельник. Мы ждем подтверждения, не только мы, но и все субъекты РФ, ждут выхода вакцины и подтверждения всем требованиям безопасности. Поэтому в ближайшее время станет известна точная дата отгрузки вакцины с логистического центра «Нацимбио» в нашу республику. Мы об этом специально оповестим. Но пока точной даты министерство нам не сообщает», — заявил Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2022 году в Башкирию поступила первая партия детской вакцины «Спутник М» в количестве 2800 доз.