Уфа, 15 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Ковидный госпиталь в Бирской центральной районной больнице был переведен для работы с пациентами с неинфекционными заболеваниями, а также с пациентами с ОРВИ, кишечными заболеваниями и другими заболеваниями не связанными с COVID-19. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в минздраве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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Он отметил, что в настоящее время в республике достаточно существующего коечного фонда, поэтому доступность медицинской помощи сохраняется.

«В Бирском медицинском округе уровень госпитализаций низкий, поэтому большая часть пациентов нуждающихся в госпитализации маршрутизируются в медучреждения Уфы и Уфимского медицинского округа», — сообщил Забелин.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Башкирии за сутки госпитализировали 521 пациента с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 февраля на «больничном» находились 12% сотрудников администрации главы республики.