Саранск, 15 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 510 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 42 127 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 51 991 случай заражения коронавирусом, из них 621 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1213 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализирован 251 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 44 пациентов. В ковид-стационарах республики лечение получали 1294 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4628 человек медицинские работники контролировали в амбулаторных условиях.

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