Москва, 15 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Ситуация с запасами российского газа в Европе, действительно, остаётся тяжёлой: заполненность газохранилищ составляет 33%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Однако сюрпризом данная новость, конечно, не является — существенное отставание заполненности европейских газохранилищ от нормальных по историческим меркам значений наблюдается уже около полугода и является одной из основных причин аномально высоких цен на газ.

Если эскалации конфликта вокруг Украины не случится, можно ожидать восстановления экспорта со стороны Газпрома.

Это вместе с повышенными поставками СПГ может постепенно привести к нормализации уровня запасов, а затем и цен на газ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейских подземных газохранилищах осталось менее 10% от закачанного летом газа, заявила в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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