Йошкар-Ола, 15 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Марий Эл стабилизируется. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Алексей Колчин ИА REGNUM Масочный режим

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Уточняется, что 7 февраля на первичном приеме в поликлиниках республики побывали 9147 пациентов, врачи посетили на дому 1671 человека. 14 февраля с симптомами ОРВИ и COVID-19 в поликлинику пришли 1633 жителя республики, домой вызвали врача и получили консультацию 782 человека.

В медицинских стационарах развернуто 1075 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, в настоящее время 28% мест остаются свободными.

«Снижается число больных детей. За сутки в поликлиники обратились 320 детей, на дому обслужено 122 ребенка. В инфекционном стационаре Республиканской клинической больницы находится на лечении 31 ребенок в состоянии средней степени тяжести, двое детей — с пневмонией», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковид-центрах Марий Эл по данным на 15 февраля лечение получает 771 пациент, из них у 482 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

В том числе, у 715 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 678 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

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