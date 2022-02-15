Бухарест, 15 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Полиция Румынии оштрафовала 17-летнего школьника из города Рымнику-Вылча на юге страны за ношение оружия для игры в страйкобол. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, подросток появился в стенах родной школы и продемонстрировал одноклассникам и преподавателям соответствующий пистолет. При этом охрана учебного заведения изъяла у школьника орудия и вызвала полицейских.

Сумма штрафа составила 2500 леев ($574). С потенциальным нарушителем порядка проведена воспитательная беседа.

Напомним, в Румынии для владения подобным видом оружия требуется специальное разрешение.