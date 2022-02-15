Йошкар-Ола, 15 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 15 февраля лечение получает 771 пациент, из них у 482 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 715 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 678 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 93 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 76 человек, выписаны 68 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 февраля выздоровели с начала пандемии 30 202 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 65 жителей республики. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 39 786 случаев заражения коронавирусом, из них 468 — за последние сутки.

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