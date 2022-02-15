Архангельск, 15 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Архангельской области прививку от коронавирусной инфекции сделали 233 подростка, семеро несовершеннолетних завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Всего в регионе первый этап вакцинации прошли 527 396 человек. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 504 293 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получила более 900 доз вакцины «Спутник М», предназначенную для иммунизации подростков.