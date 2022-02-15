Абакан, 15 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали три женщины (70 лет, 80 лет, 85 лет) и четверо мужчин (63 года, 69 лет, 85 лет, 86 лет).

С начала 2022 года в Хакасии скончался 181 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», за весь период пандемии — 2185.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 1024 носителя коронавируса, с начала года — 19 974.