Чита, 15 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Ряд забайкальских СМИ и телеграм-каналов 15 февраля известили о повторном заражении коронавирусом губернатора региона Александра Осипова. В частности, о том, что глава Забайкалья заболел COVID-19, известил источник «Забайкальского рабочего».

75.ru Александр Осипов

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2021 года Александр Осипов попал на лечение в коверный моностационар первой городской клинической больницы Читы. Его состояние оценивалось, как средней степени тяжести.

Также известно, что в январе 2022 года забайкальский губернатор ревакцинировался.

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