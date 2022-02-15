Архангельск, 15 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 2493 человек, 230 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

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Среди новых заболевших — 948 архангелогородцев, 475 северодвинцев, 164 жителя Коряжмы, 159 — Новодвинска. Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы также в Приморском, Устьянском, Вельском и других районах области.

«В статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Египет и ОАЭ», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 166 631 случай COVID-19.