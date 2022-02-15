Самара, 15 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. 545 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается также, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 3193 носителя коронавируса и констатировали смерть 16 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за сутки справились с вирусом 2315 человек.

Согласно данным областного оперативного штаба, на горячие линии по поводу открытия больничного листа дистанционно за неделю обратились почти 6,7 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области коечный фонд увеличили на одну тысячу мест, поскольку стало больше людей, которым потребовалась госпитализация. Согласно данным на 14 февраля в госпиталях получали лечение 4794 пациента с COVID-19 и подозрением на него, за сутки госпитализировали 227 пациентов с COVID-19.