Архангельск, 15 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Исакогорском округе Архангельска уже в этом году появится крытый хоккейный корт. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Хоккейный матч

«Появится утепленный корт с «канадским» типом коробки и раздевалками. Этот важный проект стал возможен благодаря поддержке правительства области. В итоге на возведение крытого корта выделены 24 млн. рублей из областного бюджета и 8 млн. рублей из городского. Новый спортобъект будет закреплен за Исакогорским детско-юношеским центром», — написал Морев.

Сдать объект планируют уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Архангельск провалил федеральный проект по благоустройству.