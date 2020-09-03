Архангельск, , 15:49 — REGNUM Архангельск не справляется с выполнением работ по благоустройству, деньги на которые городу выделили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, чиновники Архангельска не исполнили августовский кассовый план — не профинансированы работы, выполненные за прошедший месяц в сквере на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта. При этом деньги на проведение работ муниципалитет получил вовремя.

Отставание от графика наблюдается и на других объектах. Техническая готовность сквера в районе дома 16 по улице Ленинской составляет 16%, дворовой территории дома 3 по улице Дзержинского — 10%. Нарушение сроков со стороны подрядчика выявлено и на общественном пространстве по адресу: ул. Воронина, 32. Отметим, что в начале производства работ муниципалитет заявлял о готовности полностью завершить реализацию федерального проекта текущего года к 1 сентября.

«Коллеги, необходимо понимать, что неэффективная работа даже одного муниципального образования может повлечь за собой лишение финансирования целого субъекта. Только потому, что вы не работаете с подрядчиком и не можете запланировать месячное финансирование, жители лишатся благоустроенных пространств», — заявила замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева на заседании рабочей группы по реализации проекта, обращаясь к городским чиновникам.

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Как сообщало ИА REGNUM, по решению врио губернатора, в этом году Архангельск получил дополнительно на благоустройство 151 млн рублей.