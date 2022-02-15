Абакан, 15 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 1024 носителя коронавируса, выздоровели 1984 человека, госпитализация потребовалась 114 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в Федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 73 784 случая заражения коронавирусом, выздоровели 63 702 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в республике коронавирус выявили у 945 человек, выздоровели 1080 человек. Был госпитализирован 91 пациент.