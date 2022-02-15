Москва, , 14:02 — REGNUM Большую часть дискуссии лидеры Германии и России посвятят украинскому вопросу. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины. В любом случае всё это для нас представляет большой взаимный интерес. Я очень рад вас видеть», — заявил Путин.