Москва, 15 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали переговоры в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на максимально конструктивные переговоры лидеров двух стран.

«Переговоры нужны для того, чтобы президент РФ и канцлер Германии могли объяснить друг другу свои подходы по этим горящим вопросам», — уточнил Песков.

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