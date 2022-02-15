Вашингтон, 15 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Гражданам США следует срочно покинуть Белоруссию и отказаться от поездок в неё. Об этом 14 февраля заявило внешнеполитическое ведомство США.

Turaneli.tv Госдеп США

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Госдеп указал на проблемы с правоприменительной практикой в постсоветской республике, риски ареста — в особенности иностранцев, а также угрозы из-за совместных белорусско-российских военных учений. Находящимся в Белоруссии предписано незамедлительно её покинуть ближайшим авиарейсом.

В сообщении госдепа идёт речь об учениях «Союзная решимость-2022», которые продлятся в приграничном с Украиной южном регионе Белоруссии до 20 февраля. Накануне посольство США эвакуировало из Белоруссии часть своих сотрудников и членов их семей.

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