Москва, 15 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Во время своего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц хотел бы добиться прогресса в российско-германских отношениях. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Канцлер Германии хочет какого-то результата достичь. Но будет предлагать новые формы сотрудничества, в экологической, других сферах. Он не хочет уезжать с пустыми руками», — сказал Рар.

Также политолог отметил, что все попытки Германии наладить отношения с Россией встречаются с «жесточайшим» сопротивлением со стороны США, Великобритании, Польши и Украины.