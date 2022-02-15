Ижевск, 15 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 февраля прививку от коронавируса сделали 689 263 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 540 013 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 345 жителей республики. Второй компонент препарата получили 672 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 118 291 человек, в том числе 112 963 человека прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 58 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 946 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 91 272 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 120 498 случаев заражения коронавирусом, из них 2760 — за минувшие сутки.

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