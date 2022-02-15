Ижевск, 15 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 946 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 91 272 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За все время пандемии в республике подтвердили 120 498 случаев заражения коронавирусом, из них 2760 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 347 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 359 жителей республики старше 65 лет.

3594 человека скончались, за минувшие сутки скончались десять человек — четверо мужчин в возрасте от 68 лет до 83 лет и шесть женщин в возрасте от 45 до 83 лет. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 118 человек, накануне в больницы попали 139 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 42 391 человек, 1152 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 279 человек — в тяжелом состоянии, из них 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели с 7 по 13 февраля из-за подъема заболеваемости ОРВИ учебный процесс полностью был остановлен в 25 школах и 16 детских садах Удмуртии. Наиболее значительное число школ закрылось в Якшур-Бодьинском районе — пять учреждений.

Читайте также: Карантин из-за ОРВИ действует в 25 школах и 16 детсадах Удмуртии