Пермь, 15 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Перми пациентка судится с больницей из-за заражения коронавирусом в стенах клиники. Об этом сообщают СМИ.

Суд

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Исковое заявление поступило в Индустриальный суд города. Оно планируется к рассмотрению 16 февраля.

Согласно материалам дела, женщина лечилась в стационаре и заболела коронавирусной инфекцией. Истец считает, что заражение произошло по вине медработников, недобросовестно выполнявших свои обязанности.

Горожанка требует взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 51 тыс. рублей — судебные расходы.