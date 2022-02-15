Москва, 15 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заинтересован в нормализации отношений между Москвой и Берлином. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом эксперт отметил, что и России также заинтересована в нормализации отношений с Западом.

«Если не немецкий канцлер, не Германия, то кто же тогда сможет выстроить для Запада нужные мосты в Россию, и через кого Россия будет выстраивать мосты на Запад? Всегда, когда у президента России были хорошие отношения с канцлером Германии, в Европе была стабильность. И я думаю, Шольц это понимает, и он пойдет на позитив, предложив новые подходы, выслушает российскую точку зрения», — сказал Рар.