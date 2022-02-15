Париж, 15 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В то время как у Франции в 2021 году зафиксирован худший торговый дефицит в своей истории, министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр намерен вернутся к положительному сальдо торгового баланса за десять лет, сообщает Le Figaro.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«У нас с Франком Ристером, уполномоченным министром по вопросам внешней торговли и привлекательности, твердые намерения решить эту проблему в течение десяти лет и вернуться к тому, что было до 2000-х годов: положительное сальдо торгового баланса», — заявил министр экономики Франции.

Во Франции зафиксирован худший торговый дефицит в истории — 84,7 млрд евро. Предыдущий рекорд относился к 2011 году: торговый баланс тогда упал до 75 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции предложил назначить министра развития территорий страны Жаклин Гуро в Конституционный совет.