Оренбург, 15 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области смягчили антиковидный режим. Губернатор внес в указ изменения, согласно которым ряд пунктов отменяется. Об том сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, снимается запрет на допуск детей в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Торгово-развлекательные центры и моллы дети до 16 лет могут посещать без сопровождения законных представителей.

Напомним, в регионе продолжается рост суточного показателя выявляемых заражений коронавирусом. За сутки, 14 февраля, в COVID-центры поступили 267 пациентов.