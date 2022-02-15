Липецк, 15 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 154 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

15 февраля выявлено 1519 новых случаев заражения коронавирусом — на 128 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 113 тыс. 130 случаев заражения.

За весь период наблюдения 91 тыс. 537 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1496 — за последние сутки.

За весь период скончались 3166 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.