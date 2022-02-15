Оренбург, 15 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Оренбурге за сутки, 14 февраля, в ковидные госпитали поступили 267 пациентов. Днем ранее числилось 29 госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За неделю (7−13 февраля) среднесуточный показатель госпитализаций составил 179. За неделю он вырос на 11%.

По данным минздрава, в регионе растет число пациентов с пневмонией. За неделю зафиксировано 1159 случаев. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 23%.

В Оренбуржье с 17 марта 2020 года зарегистрировано 154 715 носителей коронавируса. За прошедшие сутки выявлено 3308 случаев заражения.