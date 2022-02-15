Казань, 15 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Татарии привили от коронавируса около 3 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 221 тыс. жителей, сообщает минздрав РТ.

(сс) whitesession Вакцина

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С начала прививочной кампании по состоянию на 15 февраля от COVID-19 вакцинированы первым компонентом 2 млн 437 тыс. 726 человек, за сутки привили 2969 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 902 тыс. 100 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии утренний медицинский фильтр 15 февраля не прошли 436 школьников, с 1 сентября к занятиям не допустили 45 725 учащихся.

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